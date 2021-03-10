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15:59, 10 марта 2021 года

Разноцветные камешки привели воспитателя орловского детского сада к победе

Авторскую методику Татьяны Лучиной оценили и коллеги, и члены жюри конкурса «Воспитатель года».


Воспитатель детского сада № 24 Татьяна Лучина проводит с детьми игры, конкурсы и развивающие занятия. Дети, к примеру, с удовольствием создают картины-мозаики. О возможностях использования разноцветных гладких камней марблс в своей работе Татьяна рассказала на конкурсе «Воспитатель года». Идею оценили и коллеги, и строгое жюри.

Татьяна Лучина, победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель года»: «Мы с ребенком ходили по магазинам, и он увидел эти яркие камешки, попросил купить. Я знала, что их можно использовать для аквариума. Но когда посмотрела в интернете, как их еще можно использовать, поняла, что это настоящая находка».

С тех пор в группе стали появляться все новые и новые камешки. Как шутят воспитатели, ими скоро можно будет засыпать целый берег.

Камешки марблс очень красивые. Они могут быть разными по форме, размеру и цвету. С их помощью дети не только выкладывают разные картины, но и изучают буквы и цифры, а также релаксируют - ведь камешки очень приятные на ощупь.

В детском саду новшества приветствуют на ура, как и участие в интересных проектах. И сотрудники сада уже не раз отличались на конкурсах профмастерства.

Татьяна Ланская, заместитель заведующей Центра развития ребенка - детского сада № 24 г. Орла: «На протяжении ряда лет наши педагоги входили в пятерку лучших педагогов, становились лауреатами. Татьяна Игоревна продолжила традицию и даже улучшила ее - она стала победителем. Татьяна Игоревна - человек с активной жизненной позицией. Главное ее качество это любовь к детям и к своей работе».

Хотя стаж работы Татьяна Лучиной в детском саду небольшой - всего пять лет, но эта профессиональная победа у нее уже не первая. Она активный участник конкурсов. Дважды становилась дипломантом Всероссийского конкурса «Учу учиться». А впереди у лучшего воспитателя Орла региональный этап конкурса. Он включает интернет-портфолио, представление своей педагогической находки и занятие с детьми. И коллектив детского сада очень верит, что по своим камешкам Татьяна Лучина может добраться и до победы.


Татьяна Тимохина
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