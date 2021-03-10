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16:04, 10 марта 2021 года

Еще 72 орловских девятиклассника прошли итоговое собеседование по русскому языку

Школьников тестировали в дополнительный день, поскольку они не смогли явиться в основной день испытания.


Как сообщает информационный портал Орловской области, 10 марта в итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие девятиклассники Орловской области, которые не прошли его в основной день - 10 февраля. В прошлый раз на собеседование не смогли прийти по уважительной причине 56 человек и 16 получили «незачет».

Успешно сдавшие собеседование по русскому языку будут допущены к государственной итоговой аттестации. Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, в расписании предусмотрен еще один дополнительный день - 17 мая 2021 года.

В основной день в итоговом собеседовании по русскому языку приняли участие 6,7 тыс. девятиклассников в 334 орловских школах.


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