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16:06, 10 марта 2021 года Свыше 12,7 тысяч орловцев прошли вакцинацию от COVID-19 Такие данные озвучил сегодня руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин на заседании регионального штаба по вакцинации.





Как сообщает информационный портал Орловской области, для иммунизации населения от коронавирусной инфекции в Орловскую область поступило 36719 доз вакцины. В настоящее время первую дозу препарата получили 25218 человек, 12717 жителей области получили оба компонента. Вакцинация проводится в 35 стационарных пунктах, которые развернуты в 28 медицинских организациях. Также в регионе функционируют 3 мобильных прививочных пункта и 26 мобильных бригад для проведения иммунизации.



Вакцинацию проводят и в больницах, и в фельдшерско-акушерских пунктах.





Орловское Информбюро



