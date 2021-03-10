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16:11, 10 марта 2021 года

В Орле под новую школу вырыли котлован

Сегодня объект посетили губернатор Андрей Клычков и мэр Юрий Парахин.


Как отмечает сайт городской администрации, школа на ул. Зеленина станет одной из крупнейших в Орле — она примет 1 225 учеников. Её строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Образование».

На объекте уже сформирован котлован под застройку площадью 7 тыс. кв. м. Завершено устройство опор временного наружного освещения.

Продолжаются испытания свай. Материалы для формирования свайного поля фундамента на объект уже поставлены, работы планируется начать в ближайшие недели. Как сообщил представитель ООО «Техспецкомплект», строительство ведётся в графике.

Проект предусматривает вокруг школы на ул. Зеленина три зоны.

Первая — физкультурно-спортивная с футбольным полем, беговой дорожкой, площадками для прыжков в длину и высоту, для гимнастики, для подвижных игр, а также волейбольными и баскетбольными площадками.

Вторая — зона отдыха и игр. На ней расположатся три площадки для подвижных игр детей разных возрастов, площадка для тихого отдыха и площадка для общешкольных мероприятий.

Третья — хозяйственная зона с котельной, трансформаторной подстанцией и площадкой для мусорных контейнеров.

Само здание будет состоять из двух корпусов — для начальной и старшей звеньев. В каждом из них запроектирован спортивный зал. Общая площадь зданий составит 27 тыс. кв.метров.

Фото пресс-службы администрации города Орла


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