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16:36, 10 марта 2021 года

Стало известно, как реконструируют площадь Жукова в Орле

Сегодня объект посетили глава региона Андрей Клычков и мэр города Юрий Парахин.


Сегодня начальник управления градостроительства администрации Орла Владимир Плотников представил проект реконструкции площади Жукова.

Планируется, что основную часть площади займёт парковка, на которой смогут разместиться 174 машиноместа, в том числе 24 места для автомобилей инвалидов. Как сообщил Плотников, такое решение продиктовано близостью общественного пространства к Центральному стадиону им. В.И. Ленина.

Около пересечения ул. Тургенева с ул. Лескова запроектирован сквер, где установят бюст Г.К. Жукова. От парковки его будут отделять малые архитектурные формы: лавочки и кустарник. Для безопасности жителей на пересечении этих улиц установят светофор.

Общая площадь благоустройства составит порядка 11 тыс. кв. м плиточного покрытия и 4 тыс. кв. м озеленения. На парковке будут установлены 15 мачтовых светильников.

В дальнейшем также планируется привести в порядок пешеходную зону ул. Зои Космодемьянской и входную группу парка Победы.

Андрей Клычков подчеркнул, что также нужно обратить внимание на фасады зданий вокруг площади Маршала Жукова.

Фото пресс-службы администрации города Орла


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