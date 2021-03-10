Главная » Новости



18:06, 10 марта 2021 года Орловец пройдет отбор в сборную России по кибербаскетболу Киберспорт приобрел огромную популярность в период жесткого карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции.





На минувшей неделе в Орле состоялся уникальный турнир сразу по трем популярным играм. Собрать Контр-Страйк, Мортал комбат и Дота-2 вместе активисты опорного вуза решились на слёте представителей студенческих спортивных клубов со всей России. Основная борьба в турнире «Триплгейм» складывалась между пятью командами. Отдельно состоялся конкурс капитанов. Для участников турнира компьютерный спорт – дело не новое. Правда, тренироваться приходится самостоятельно – наставников по стратегиям, квестам и шутерам в Орле нет. Но на оффлайн-спорт эти ребята клавиатуры и джойстики не поменяют. Богдан Ильинский, участник соревнований: «В спорте есть агрессия, и не всем это доступно по каким-то медицинским показателям. А в тот же компьютерный спорт может играть любой, кто видит, слышит и так далее. Даже не обязательно видеть, бывали случаи, когда плохо видящие люди играли в компьютерные игры». Последние приготовления перед важным этапом своей киберкарьеры проходит баскетболист мужской сборной ОГУ Руслан Власов. Он - участник Чемпионата России по киберсбаскетболу в составе минской команды «Цмоки-Минск». Впереди у нашего спортсмена – отбор в национальную команду страны. Вместе с ним за путевку в сборную борются еще 19 человек. Отбор будет идти в течение месяца. Руслан Власов, игрок БК ОрелГУ: «Нас будут собирать раз в неделю – это выходные дни. И мы будем на протяжении всего этого времени играть мини-турниры». Сейчас в мире ведутся активные разговоры о том, что киберспорт может войти в программу Олимпиады после игр 2024 года. Большой вопрос – какие игры попадут на всемирный праздник спорта. Большие шансы у видеоигр, имитирующих реальные: футбол, баскетбол и хоккей.





Анастасия Дорохова



