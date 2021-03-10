Мэр Орла просит автомобилистов потерпеть в пробках

В областном центре ведется ямочный ремонт дорог.

Юрий Парахин: «Благоприятная погода позволила в этом году раньше срока начать уборку обочин от песка. Это ускорит и процесс обновления разметки. Активно, в круглосуточном режиме ведём ямочный ремонт. На некоторых участках приходится работать и днём, к сожалению автомобилистов, но это временные неудобства».