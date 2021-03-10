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18:35, 10 марта 2021 года

В Орле мэр показал губернатору, что происходит в городе

Андрей Клычков увидел, как ведется ремонт дорог и реконструкция Красного моста, а также узнал о планах в отношении площади Жукова.


До конца марта дорожным строителям предстоит залатать почти 3 тысячи квадратных метров орловского асфальта. Ямочный ремонт ведётся на трех улицах - Брестской, Комсомольской и Горького. Рабочие латают ямы литым асфальтом. Вкупе с новым оборудованием технология позволяет нарастить темп и объёмы работ.
 
На Красном мосту очертания приобретает будущая пешеходная переправа. Строители устанавливают последние сваи. Параллельно рабочие заканчивают разбирать основание моста на правом берегу Оки. Обнажившиеся старые арки и грунт исследуют археологи. 
 
Через месяц начнутся работы и на площади Маршала Жукова. Все споры, сдерживающие планы, нашли решение. Решение по цирку вынес суд. Демонтировать конструкцию должны до конца марта. Если этого не сделает собственник, то уже 1 апреля сможет сделать администрация вместе с судебными приставами. По ярмарке выходного дня также есть решение.
 
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Ярмарка останется на своём месте до момента начала ремонтных работ на площади. После этого мы с предпринимателями примем решение, на какую площадку их перевезти. Работы займут примерно 3-4 месяца».
 
Ориентировочная стоимость реконструкции площади Маршала Жукова - 75 миллионов рублей. К слову, парковка перед стадионом по проекту - сохраняется. Будет 174 места. Ремонтные работы охватят и автомобильный въезд в парк Победы. Также губернатор посетил несколько строящихся и ремонтирующихся социальных объектов.



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