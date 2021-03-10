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18:55, 10 марта 2021 года Более половины участников орловского чемпионата рабочих профессий стали призерами В Орловской области завершился региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Официальное закрытие и награждение победителей состоялось в Мезенском педколледже.





С 24 февраля по 5 марта около 300 участников боролись за звание лучших в своих компетенциях. Их в этом году было 48. На площадках красили и ремонтировали автомобили, готовили сложные блюда, клали плитку и пробовали себя в роли учителей начальных классов.



Соревнования проводили на 13 образовательных площадках, одной из которых стал технопарк «Кванториум». Более половины участников стали призерами чемпионата. Имена тех, кто представит Орловщину на финале в Уфе, определят в апреле.





Юлия Сабельникова



