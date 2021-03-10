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19:05, 10 марта 2021 года

Сегодня в Орле стартовал всероссийский турнир по дзюдо

«Юность России» отбирает лучших для поездки на финал Первенства России.


За поездку на финал Первенства России борются 147 борцов из 22 регионов России. Возраст - до 23 лет. Обладатели наград станут известны завтра. Отметим, что «Юность России» не ограничится проведением одного турнира в Орле. При продолжении снятия ограничений наш город ждет Чемпионат Европы среди школьников по четырем видам спорта: дзюдо, самбо, настольному теннису и волейболу. Большой спортивный праздник запланирован на июль 2021 года.
 
Николай Королёв, председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России»: «Значимое соревнование, которое, надеюсь, проведем на достойном уровне. И самое главное, рассматривается вопрос о ежегодном проведении в городе Орле европейских соревнований по разным видам спорта».



Анастасия Дорохова
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