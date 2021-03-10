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19:17, 10 марта 2021 года

Орловцам еще придется померзнуть

Арктический антициклон накрыл регион. Такая мартовская стужа с январскими температурами на Орловщине была 15 лет назад.


В марте 2020 года в Орле на Дворянке распустились подснежники, на деревьях набухли почки и из-за аномально теплой погоды даже проснулись клещи! В этом году первый месяц весны тоже бьет температурные рекорды. В некоторых районах Орловской области столбики термометров опускаются ниже 25. Такого холодного марта не было 15 лет. Синоптики предупреждают, что тепла придется подождать. До конца недели весна то и дело будет «прикидываться» зимой. 
 
Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Будет преобладать солнечная погода, местами небольшой снег. Температура в ночные часы будет опускаться до 20-25 градусов мороза, в дневные часы 3-8 градусов мороза».
 
Врачи предупреждают: колебания температуры в пределах десяти градусов может оказать серьезное воздействие на организм. Метеочувствительным советуют принимать витамины, употреблять больше фруктов и овощей, пищу, богатую белками. Для профилактики можно пить так называемый «солнечный» витамин Д. Он необходим и детям, и взрослым. Получать его можно и гуляя на свежем воздухе. Тем более что к выходным синоптики прогнозируют небольшое потепление. Однако оттепели ждать не стоит. Небольшой «минус» (2-3 градуса) останется с нами всю следующую неделю.

Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
 



Юлия Сабельникова
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