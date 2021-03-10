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21:20, 10 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Объём дорожных работ в Орле сегодня оценил губернатор. Кроме этого он посетил еще несколько городских территорий.

- Вакцинация от коронавируса: в регионе работают стационарные и мобильные прививочные пункты. Почти 13 000 орловцев завершили вакцинацию.

- Март бьет температурные рекорды. Как пережить аномальные для весеннего месяца морозы, узнала корреспондент Юлия Сабельникова.

- Игры в камешки довели до победы: мы узнали профессиональные секреты лучшего воспитателя года.

- О жизни - акварелью и графикой: сегодня в Орле открылась выставка Натальи Шишковой.

- Награда - путевка на Финал Первенства России. В Орле стартовал отборочный турнир по дзюдо.

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