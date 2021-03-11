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5:23, 11 марта 2021 года Александр Невский появится на памятных монетах Банк России 10 марта 2021 года выпускает в обращение памятные монеты «800-летие со дня рождения князя Александра Невского» серии «Исторические события».





Банк России выпускает памятные монеты из драгоценных металлов. Серебряные монеты будут выпущены номиналом 3 рубля, золотые - номиналом 100 рублей.



На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», «100 РУБЛЕЙ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.





Орловское Информбюро



