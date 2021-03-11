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7:10, 11 марта 2021 года

Орловским пенсионерам разъяснили порядок индексации пенсии после увольнения

Почти 200 тысяч пенсионеров Орловской области получают страховую пенсию. Из них продолжают работать – 18,39% получателей. Стоит напомнить, что их страховая пенсия и фиксированная выплата к ней выплачивается без индексации.


Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области напоминает: пенсию в полном размере гражданин получит после прекращения трудовой деятельности. Все индексации, имевшие место в период его работы, будут произведены в полном объеме. Пенсионный фонд компенсирует разницу гражданину через три месяца на четвертый после его увольнения.
 
Возобновление индексации пенсии после увольнения происходит в беззаявительном порядке, на основании сведений, поступающих от работодателей не позднее 15 числа каждого месяца.
 
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии останется таким же, какой был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы.
 
Если вместе с пенсией гражданин получает федеральную социальную доплату, то о факте начала трудовой деятельности ему следует заранее уведомить ПФР. Поскольку у работающих пенсионеров право на федеральную социальную доплату приостанавливается.
 
Запросив выписку из индивидуального лицевого счета, гражданин сможет узнать точный размер пенсии после увольнения. Сведения доступны в Личном кабинете на официальном сайте ПФР www.es.pfrf.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также через мобильное приложение «ПФР. Электронные сервисы».



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