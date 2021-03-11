Орловским пенсионерам разъяснили порядок индексации пенсии после увольнения

Почти 200 тысяч пенсионеров Орловской области получают страховую пенсию. Из них продолжают работать – 18,39% получателей. Стоит напомнить, что их страховая пенсия и фиксированная выплата к ней выплачивается без индексации.

Возобновление индексации пенсии после увольнения происходит в беззаявительном порядке, на основании сведений, поступающих от работодателей не позднее 15 числа каждого месяца.

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии останется таким же, какой был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы.

Если вместе с пенсией гражданин получает федеральную социальную доплату, то о факте начала трудовой деятельности ему следует заранее уведомить ПФР. Поскольку у работающих пенсионеров право на федеральную социальную доплату приостанавливается.

Запросив выписку из индивидуального лицевого счета, гражданин сможет узнать точный размер пенсии после увольнения. Сведения доступны в Личном кабинете на официальном сайте ПФР www.es.pfrf.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также через мобильное приложение «ПФР. Электронные сервисы».