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8:34, 11 марта 2021 года

Сегодня - день рождения комплекса ГТО

Он был учрежден 11 марта 1931 года. Сдавшие зачет по разным спортивным дисциплинам награждались значками. Изначально они вручались только женщинам и мужчинам старше 17 и 18 лет.


Самый первый комплекс сдачи нормативов имел одну ступень. В практический зачёт входили: прыжки, бег, метание гранаты, плавание, подтягивание, гребля. Проверялись также теоретические знания. В 2014 году ГТО получил новую жизнь. Сейчас в нем уже не одна, а четыре ступени. Чтобы повысить мотивацию, предложили ввести специальные бонусы для прошедших испытания. Изменились и значки. Теперь они не только золотые, но еще и серебряные и бронзовые.
 
В Орловской области комплекс ГТО активно сдавать начали в 2015 году, когда открылся первый центр. К 2021 году в регионе работает уже 21 центр тестирования. За это время нормы сдали почти 13 тысяч человек, только за минувший год их оказалось более 5 тысяч. В 2020 году Орловщина поднялась на 10 позиций в общероссийском рейтинге. 
 
Комплекс ГТО пришел и в детские сады региона. Юные жители города уже приняли участие в нескольких фестивалях среди сверстников. Нормативов у них пока четыре: челночный бег, прыжки в длину, отжимания и наклоны. 
 
На Орловщине продолжают создавать условия для активного занятия спортом - только в этом году в области планируют открыть три центра ГТО. А к 2023-му - они появятся во всех муниципалитетах.



Анастасия Дорохова
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