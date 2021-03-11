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9:05, 11 марта 2021 года Юрий Парахин уверен в готовности Орла к возможному паводку Об этом градоначальник сообщил на брифинге для орловских СМИ.





Как отметил мэр Орла Юрий Парахин, ситуация оптимистическая. Все службы готовы к возможным чрезвычайным ситуациям: продуманы пути эвакуации людей, особенно тех, кто нуждается в медицинской помощи и не может самостоятельно передвигаться, обеспечение питанием, совместно с ПАО «Квадра» регулируется уровень воды. В Орле функционирует оперативный штаб для реагирования на жалобы жителей и принятия решений в период прохождения паводка. Граждане смогут обращаться по любым вопросам по телефонам: 43-31-05, 76-19-39 в будние дни с 9:00 до 18:00.





Орловское Информбюро



