четверг 11.03.2021 09:51:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:41, 11 марта 2021 года

Записать детей в школу орловцы могут через портал Госуслуги

В этом году запись в первый класс начинается с 1 апреля.


Родители могут подать электронное заявление на запись в школу через портал Госуслуг.

Для этого необходимо:
 
  • перейти в раздел услуг «Образование» и выбрать «Запись в образовательное учреждение»;
  • перейти в «Зачисление в государственную образовательную организацию Орловской области»;
  • выбрать электронную услугу «Зачисление в общеобразовательную организацию».
 
Перед получением услуги рекомендуется убедиться в правильности данных в личном кабинете Госуслуг.
 
Все возникающие вопросы по работе с ИСОУ «Виртуальная школа» ежедневно помогает решать рабочая группа Регионального центра оценки качества образования, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Горячая линия технической и организационно-методической поддержки: (4862) 43-25-96, 73-17-79 (доб. 126, 127, 131, 134, 137).



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.