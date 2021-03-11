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9:41, 11 марта 2021 года Записать детей в школу орловцы могут через портал Госуслуги В этом году запись в первый класс начинается с 1 апреля.





Родители могут подать электронное заявление на запись в школу через портал Госуслуг.

Для этого необходимо: перейти в раздел услуг «Образование» и выбрать «Запись в образовательное учреждение»;

перейти в «Зачисление в государственную образовательную организацию Орловской области»;

выбрать электронную услугу «Зачисление в общеобразовательную организацию». Перед получением услуги рекомендуется убедиться в правильности данных в личном кабинете Госуслуг. Все возникающие вопросы по работе с ИСОУ «Виртуальная школа» ежедневно помогает решать рабочая группа Регионального центра оценки качества образования, сообщает информационный портал Орловской области. Горячая линия технической и организационно-методической поддержки: (4862) 43-25-96, 73-17-79 (доб. 126, 127, 131, 134, 137).





Орловское Информбюро



