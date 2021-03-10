среда 10.03.2021 22:17:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:41, 10 марта 2021 года

Для дорожного ремонта на Болховском шоссе в Орле нужна плюсовая температура

Об этом заявил сегодня губернатор Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.


Тема ямочного ремонта продолжает быть главенствующей при общении главы региона с подписчиками. Сегодня Клычков снова заявил, что ликвидация последствий перепада температур на дорогах закончится до конца марта. Он отметил, что большинство проблемных объектов – это трассы, которыми занимались ещё в 2011 году и 2016 году. Лишь две разбитые дороги находятся на гарантии – условия их приемки будут изучены.

Отдельно губернатор выделил два самых проблемных на сегодняшний день участка – переулок Маслозаводской и Болховское шоссе. Он подчеркнул, что ямочный ремонт тут – временная мера, необходима полная замена асфальтового покрытия, к которому можно будет приступить при плюсовой температуре.
 
«Мы понимали, что проблемы будут, торги провели ещё в прошлом году, но вот, что есть…», – подытожил Клычков.

Зрители  трансляции обратили внимание губернатора на состояние дорог на улице Алроса. Глава региона ответил, что ремонтом там займутся после работ на основных магистралях, однако уже ближе к концу эфира Клычков заметил продолжающиеся жалобы орловцев и поручил мэру города Орла Юрию Парахину заняться этим вопросом в первую очередь.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.