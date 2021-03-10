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21:41, 10 марта 2021 года Для дорожного ремонта на Болховском шоссе в Орле нужна плюсовая температура Об этом заявил сегодня губернатор Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Тема ямочного ремонта продолжает быть главенствующей при общении главы региона с подписчиками. Сегодня Клычков снова заявил, что ликвидация последствий перепада температур на дорогах закончится до конца марта. Он отметил, что большинство проблемных объектов – это трассы, которыми занимались ещё в 2011 году и 2016 году. Лишь две разбитые дороги находятся на гарантии – условия их приемки будут изучены.



Отдельно губернатор выделил два самых проблемных на сегодняшний день участка – переулок Маслозаводской и Болховское шоссе. Он подчеркнул, что ямочный ремонт тут – временная мера, необходима полная замена асфальтового покрытия, к которому можно будет приступить при плюсовой температуре.

«Мы понимали, что проблемы будут, торги провели ещё в прошлом году, но вот, что есть…», – подытожил Клычков.

Зрители трансляции обратили внимание губернатора на состояние дорог на улице Алроса. Глава региона ответил, что ремонтом там займутся после работ на основных магистралях, однако уже ближе к концу эфира Клычков заметил продолжающиеся жалобы орловцев и поручил мэру города Орла Юрию Парахину заняться этим вопросом в первую очередь.





Орловское Информбюро



