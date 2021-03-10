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21:54, 10 марта 2021 года В Орловской области отменены Масленичные гуляния Свою позицию по поводу праздничной недели выразил губернатор Клычков.





Во время прямого эфира главе региона был задан вопрос о том, почему во всех регионах Масленицу проводят, а в Орловской области гуляния не организовали. В ответ на это Клычков заявил, что ему не хочется, чтобы 31 тысяча заболевших коронавирусом в ближайшее время превратилась в 40 тысяч.



«Мне 8 марта жена напекла блинов, и мы провели Масленицу. Мне кажется, это то самое время, когда можно отпраздновать дома, а не устраивать гуляния с риском для здоровья. Регионы – рискуют, но стоит ли этот риск того?», – резюмировал губернатор.

Тем не менее, не все согласились с мнением главы региона. Пользователи вспоминали в чате трансляции переполненный общественный транспорт и работу заведений общественного питания и задавались вопросом, как вирус может распространяться на уличных гуляниях быстрее, чем там.





Орловское Информбюро



