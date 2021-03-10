В Орле расторгнут контракт на строительство детского сада на ул. Планерной

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, должен сказать, что придется расторгнуть контракт со строителями на 909-м квартале. Не выполняют ни сроки, ни качество. Поэтому приняли решение – мы восстановили лимиты прошлого года, будем расторгать контракт с курским подрядчиком, чтобы успеть провести новые торги и закончить это строительство».
Напомним, что отставание по графикам здесь образовались ещё на стадии рытья котлована. Тогда специалист подрядной организации объяснил это проблемами с механизацией, дождями и прочими техническими вопросами. В начале года объект посетили
зампред облсовета Михаил Вдовин и депутат Госдумы Николай Земцов – оба тогда остались довольны увиденным.