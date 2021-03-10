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22:01, 10 марта 2021 года

В Орле расторгнут контракт на строительство детского сада на ул. Планерной

Об этом заявил во время прямого эфира в социальных сетях губернатор области Андрей Клычков.


 Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, должен сказать, что придется расторгнуть контракт со строителями на 909-м квартале. Не выполняют ни сроки, ни качество. Поэтому приняли решение – мы восстановили лимиты прошлого года, будем расторгать контракт с курским подрядчиком, чтобы успеть провести новые торги и закончить это строительство».

Напомним, что отставание по графикам здесь образовались ещё на стадии рытья котлована. Тогда специалист подрядной организации объяснил это проблемами с механизацией, дождями и прочими техническими вопросами. В начале года объект посетили зампред облсовета Михаил Вдовин и депутат Госдумы Николай Земцов – оба тогда остались довольны увиденным.


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