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10:01, 11 марта 2021 года

В Орле соседи по общежитию спасли мужчину из горевшей комнаты

Из-за задымления эвакуировали семь человек.


Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, ЧП произошло 11 марта. Звонок о пожаре в службу спасения поступил в 03:45. Сообщалось о возгорании в двухэтажном здании общежития в переулке Шпагатном.

В первые минуты возгорания из горевшей комнаты на первом этаже соседями был спасен мужчина 1970 года рождения.

На момент прибытия пожарных из окна на первом этаже шел дым. Из-за сильного задымления пожарными были эвакуированы семь человек. В результате пожара в комнате общей площадью выгорела обшивка дивана. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.


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