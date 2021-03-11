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10:01, 11 марта 2021 года В Орле соседи по общежитию спасли мужчину из горевшей комнаты Из-за задымления эвакуировали семь человек.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, ЧП произошло 11 марта. Звонок о пожаре в службу спасения поступил в 03:45. Сообщалось о возгорании в двухэтажном здании общежития в переулке Шпагатном.



В первые минуты возгорания из горевшей комнаты на первом этаже соседями был спасен мужчина 1970 года рождения.



На момент прибытия пожарных из окна на первом этаже шел дым. Из-за сильного задымления пожарными были эвакуированы семь человек. В результате пожара в комнате общей площадью выгорела обшивка дивана. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.





Орловское Информбюро



