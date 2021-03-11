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10:07, 11 марта 2021 года Орловский механизатор, задавивший рабочего, получил срок Он осужден за причинение смерти по неосторожности.





Трагедия произошла 20 августа 2020 года у села Лобынцево Сосковского района.



Как выяснило следствие, механизатор при производстве сельскохозяйственных работ, управляя трактором «JOHN DEERE 9430», допустил наезд задним колесом на 49-летнего подсобного рабочего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.



Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии – поселении.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области









Орловское Информбюро



