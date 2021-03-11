Главная » Новости



10:18, 11 марта 2021 года Бывший орловский полицейский хотел улучшить показатели и получил срок Он осужден за ряд преступлений.





Как сообщает СУ СК РФ по Орловской области, бывший оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Урицкому району признан виновным в превышении должностных полномочий, сбыте наркотических средств в крупном размере, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.



Следствием и судом установлено, что в июне 2019 года осужденный, с целью улучшения показателей в работе, склонил своего знакомого совершить тяжкое преступление, а именно: хранить при себе наркотическое средство. 21 июня 2019 года полицейский, находясь по месту своего жительства со своим знакомым, передал последнему джинсы, в кармане которых было наркотическое средство. После чего осужденный привез знакомого в отдел полиции, где задокументировал факт хранения наркотического средства и сфальсифицировал материалы оперативно-розыскной деятельности, на основании которых было возбуждено уголовное дело.



Преступление было выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД.



Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Кроме того, он лишен специального звания «майор полиции».





Орловское Информбюро



