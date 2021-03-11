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10:25, 11 марта 2021 года Житель Ливенского района предстанет перед судом за убийство Преступление было совершено в августе 2020 года в Ливнах.





По данным следствия, в августе 2020 года в городе Ливны 35-летний обвиняемый, находясь перед торговым павильоном, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес местному жителю несколько ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.





Орловское Информбюро



