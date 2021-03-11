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10:30, 11 марта 2021 года Прокуратура проследит за пассажирскими перевозками в одном из районов Орловской области Жители Тросны и деревни Редогощь жаловались на остутствие транспортного сообщения.





Местные жители написали коллективное обращение в районную прокуратуру, в котором рассказали об отсутствии транспортного сообщения между двумя населенными пунктами района. Ведомство провело проверку, которая подтвердила данный факт.



Установлено, что администрацией Троснянского района не организовано надлежащее транспортное обслуживание населения между Тросной и деревней Редогощь. В суд было направлено требование прокурора района об обязании администрации Троснянского района организовать регулярные пассажирские перевозки по муниципальному маршруту.



Суд требования прокурора удовлетворены в полном объеме, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, сообщает сайт регионального ведомства.





Орловское Информбюро



