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10:56, 11 марта 2021 года Православные христиане готовятся к Великому посту О том, как провести 40 дней поста, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал протоиерей Богоявленского собора Орла Сергий Гаврюшин.











Юлия Опанасюк



