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11:23, 11 марта 2021 года В Орловской области 74 новых случая коронавируса Три человека скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе заразились 31 163 орловца.



На данный момент в области борются с болезнью 2 270 человек. За сутки выписано 86 жителей региона, всего – 28 426. Количество смертей от новой болезни – 467, накануне зафиксировано 3 летальных исхода.



Суточная заболеваемость в стране – 9 270 всего – 4 360 823. Накануне выздоровело – 14 006, за время пандемии – 3 959 533. За сутки скончалось 459 человек, общее число летальных исходов – 90 734. На лечении остаются 310 556 заболевших.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



