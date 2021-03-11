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11:39, 11 марта 2021 года

В Орле из-за сильных морозов опасаются возникновения пожаров

Мороз заставляет включать дополнительно обогреватели и подкидывать дрова в печь. А перегруженная электропроводка и оставленный без присмотра огонь - основные причины пожаров в жилом секторе. Спасатели и полицейские усиленно патрулируют потенциально уязвимые в пожарном отношении адреса. В одном из рейдов побывал корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.


Пожарная обстановка в Орле не стабильная - признает Госпожнадзор. И все чаще причиной ЧП становится неправильное обращение с огнем. Профилактические рейды, которые проводят сотрудники МЧС и полиции, направлены именно на тех граждан, чье жилье относится к зоне риска. Такие адреса – в списке МЧС и полиции. Люди, которые там проживают, зачастую ведут асоциальный образ жизни. В их квартирах – неисправная проводка, а также газовое и электрооборудование. Хозяева курят в помещении. Уборка не проводится, а мусор и непотушенная сигарета становятся источником пожара.

От одного человека, который допустит ЧП у себя в квартире, могут пострадать и соседи.

Денис Вещиков, врио начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «Проводятся дополнительные профилактически инструктажи с людьми из так называемой группы риска. Доводим основные требования пожарной безопасности. Встречаются граждане, которые не хотят идти на общение с сотрудниками государственного пожарного надзора и с сотрудниками полиции. Приходится находить общий язык с ними, оставляем памятку».

Сотрудники пожарного надзора убедительно просят граждан не пренебрегать правилам, и если проверяющие приходят в гости, то есть на то веские причины. Уже с начала года зарегистрировано в Орле 84 пожара, где погибло 7 человек. Основная причина возникновения огня - курение в квартире.


Всеволод Трифонов
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