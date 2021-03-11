Главная » Новости



12:14, 11 марта 2021 года Орловские врачи испекли блины в форме коронавируса Сотрудники орловской детской поликлиники № 1 устроили небольшой праздник-конкурс во время Масленичной недели.





Масленицу в первой детской поликлинике отмечали всем коллективом. Сначала теоретическая часть - история праздника, потом - практическая, совмещенная с обедом. Ничего покупного - все приготовлено своими руками. В свободное от работы время.



Светлана Крестова, главный врач детской поликлиники № 1: «Мы хотим выписывать не только рецепты для наших пациентов, но и делиться с мамами и бабушками наших пациентов различными рецептами блинов».

Каждое отделение поликлиники оформило свой масленичный стол. Постарались на славу. Чего тут только не было: блины с мясом, блины с сыром, блин с вареньем, торт блинный и даже блины в форме коронавируса, но в отличие от SARS-CoV-2 они безопасны, и их можно и нужно съесть.



Несмотря на шикарное оформление, призеров все-таки выбирали по вкусовым качествам. Сергей Гусев, единственный мужчина в жюри, чувствовал себя в этой роли, как в своей тарелке.



Сергей Гусев, инженер-программист детской поликлиники № 1: «Я старался оценивать блины без начинок, чтобы правила были примерно равны».

Победители конкурса были награждены призами и грамотами и, конечно, поделились секретом вкусных блинов.



Надежда Харченко, врач-педиатр детской поликлиники № 1: «Блин самый вкусный должен быть приготовлен и испечен с любовью, с трепетной душой, с лаской, улыбкой, с хорошим настроением».

Кстати, большинство врачей поликлиники привились от коронавируса и советуют всем взрослым последовать их примеру. Что касается блинов, то пациенты ими тоже угостились, в том числе и теми, что победили в конкурсе.





Елена Литинская



