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12:20, 11 марта 2021 года Шесть фактов хищения имущества из гаражей зафиксировано в Орле за два месяца 2021 года Об этом сообщили в региональном УМВД. По каждому возбуждены уголовные дела.





В полиции отмечают: чаще всего кражи совершаются в необорудованных системами видеонаблюдения гаражно-строительных кооперативах. И напоминают о правилах, которые помогут сохранить имущество. В частности, владельцам гаражей рекомендуют заменить навесные замки на несколько накладных, использовать металлические пояса жесткости, потайные петли, по возможности - установить автономную сигнализацию. А при обнаружении попыток завладения чужим имуществом - обращаться в дежурную часть отдела полиции.





Надежда Невматулина



