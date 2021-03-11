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12:30, 11 марта 2021 года В Орле представили яркие образы в холодной технике Акварель, офорты, линогравюра. Автор - Наталья Шишкова. Член Союза художников России, педагог, замечательный художник-график отметила 50-летний юбилей. Выставка, которая открылась в Орловском художественном училище, стала подарком поклонникам творчества и ученикам.





33 года Наталья Шишкова преподает в художественном училище. Она его выпускница и с удовольствием готовит юных художников к большой жизни. Ее творческий конек - графика, этому виду искусства она осталась верна, несмотря на трудоемкость и сложность.



Наталья Шишкова, художник-график, член союза художников России: «Я поняла, что это мое, когда я делаю линогравюры, я отдыхаю, я вся ухожу в работу, мне это очень нравится, и офорты - тоже, но это очень сложно офорты делать, там работа с кислотой, это влияет на здоровье».

Поздравить Наталью Шишкову с юбилейной выставкой пришли коллеги-художники, друзья и конечно, любимые студенты, творческую индивидуальность которых, она всегда старается сохранить.



Наталья Шишкова художник-график, член союза художников России: «Я даю детям свободу, я их в рамки ни в какие не загоняю, и свой стиль стараюсь не оставлять в их работах, потому что должна быть индивидуальность».

Дарья Скогорева, студентка Орловского художественного училища: «Наталья Анатольевна - прекрасный педагог, она довольно строгая, но всегда честная, подходит к работе с максимальной серьезностью, всегда указывает на ошибки точно и четко, мне очень нравится у нее учиться».

Так же строга Шишкова и к себе самой. Линогравюра такой вид искусства, что если где-то ошибка или неточность, нужно все переделать, фактически начать заново. Графика всегда точна, но совсем не холодна, как считают многие. Во всяком случае, в работах Натальи Шишковой видна тонкая и нежная душа.



Мария Васильева, член Союза художников России: «Очень интересный фактурный штрих она дает, в то же время и пятно, Наталья Анатольевна очень хорошо освоила эту технику и воплощает, наверное, одна из немногих художников, кто умеет воплотить свои мысли, чувства, эмоции».

Техника линогравюры была очень популярна лет 50 назад. Сегодня художников работающих в этом стиле единицы, но Наталья Шишкова осталась верна однажды выбранному пути. И ее взгляд на города, людей, времена года хоть и графично суров, но всё же очень ярок. Выставка открыта для всех желающих.





Эва Стасюлевич



