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12:31, 11 марта 2021 года Андрей Клычков попросил подрядчиков, строящих важные соцобъекты в Орле, ускориться Губернатор и мэр Орла проинспектировали ход ремонтных и строительных работы на важных соцобъетках в областном центре. Объектами внимания стали спорткомплекс на стадионе имени Ленина, детский сад на улице Кузнецова в Северном районе и школа в Зареченском микрорайоне, которая станет самой большой в Орле.





До конца июля будет уложен паркет в зале крытого теннисного корта на стадионе Ленина. На этом ремонт здесь завершится. Рабочие начнут монтировать оборудование. Каждый день здесь смогут заниматься до полутысячи человек, причём различными видами спорта. Зал можно будет делить на три зоны. На телескопических сидениях будет 300 зрительских мест. По контракту срок сдачи объекта - 31 октября. Кстати, Андрей Клычков просит орловцев придумать название новому многофункциональному спортивному комплексу.



А вот в самой большой, рассчитанной на 1 225 учеников школе Орла, которая строится на улице Зеленина, работы только начинаются. Площадь котлована под застройку - 7 тысяч квадратных метров. Территория вокруг школы будет разделена на три зоны: спортивную, игровую и хозяйственную. Последняя включает в себя котельную и трансформаторную подстанцию. Сейчас рабочие проводят испытания свай для будущего фундамента. Работы по контракту оценены без малого в 900 миллионов рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Образование».



Другой важный объект, который накануне посетили губернатор и мэр, - детские ясли на улице Кузнецова в Северном районе Орла финансирует национальный проект «Демография». Строители работают с опережением графика. В марте завершат кирпичную кладку главного здания.



Из всех строящихся в Орле объектов претензии по работам появились только на одном - в 909 квартале, жители которого с нетерпением ждут новый детский сад.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вместе с городом мы обсуждали и принимаем решение о возможности рассмотрения вопроса о расторжении контракта. Просто темпы не устраивают ни заказчика - город Орёл, ни нас как итогового получателя, с точки зрения обеспечения детей функциональными возможностями».

Учитывая значения строящихся объектов, глава региона попросил всех подрядчиков ускорить работы, чтобы уже в начале следующего учебного года учреждения смогли принять детей.





Антон Киселёв



