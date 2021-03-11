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12:49, 11 марта 2021 года

Орловским музыкальным школам выделят деньги на инструменты

В 2021 году образовательные учреждения в сфере культуры Орловской области на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами получат почти 30 млн рублей.


Финансовые средства в рамках регионального проекта «Культурная среда», входящего в нацпроект «Культура», получат шесть образовательных учреждений: Змиевская детская школа искусств - 4,5 млн рублей, Хотынецкая детская школа искусств - 3,2 млн рублей, Новосильская детская школа искусств - 2,7 млн рублей, Троснянская детская школа искусств - 2,7 млн рублей, Шаблыкинская детская школа искусств - 6 млн рублей, Орловский областной колледж культуры и искусств - 9,6 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области.

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