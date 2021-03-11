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14:40, 11 марта 2021 года Орловчанка вовремя заподозрила мошенничество и сберегла свои деньги Возбуждено уголовное дело.





Жительнице Орла на телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили ей о подозрительных операциях на ее счетах и порекомендовали перевести деньги на карту. Далее гражданке звонили несколько раз с различных номеров, а один из неизвестных даже представился сотрудником правоохранительных органов, назвав якобы свое имя и фамилию.



Женщина отправилась в один из магазинов и, используя терминал, перевела на несколько указанных ей счетов деньги общей суммой 320 тысяч рублей.

В какой-то момент у орловчанки возникли сомнения, и она позвонила в Дежурную часть УМВД и спросила у дежурного, работает ли в ведомстве должностное лицо с таким именем, как ранее ей представился звонивший, и рассказала о произошедшем.



Полицейские сообщили гражданке, что такого сотрудника в органах внутренних дел области нет, и она стала жертвой мошенников. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу.

После беседы с полицейскими орловчанка в кратчайшие сроки позвонила на горячую линию магазина. Ей сообщили, что с ее счета были оплачены три дорогостоящих гаджета, а узнав о том, что женщина стала жертвой мошенников, отменили операцию.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере». Проводятся комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному противоправному деянию, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро



