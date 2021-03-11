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15:43, 11 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Дошкольное строительство - под вопросом. Подрядчику грозит расторжение контракта.



- Жильё без опасностей. Сотрудники МЧС напомнили орловцам элементарные правила.



- Вкусный подарок от врачей. В детской поликлинике отмечают Масленицу.



- Готов к труду и обороне! Сегодня физкультурному комплексу исполняется 90 лет.



- Плюс 74 новых случая - в областную статистику. Ситуацию с коронавирусом проанализируют сегодня на заседании регионального оперштаба.



- В региональном Роспотребнадзоре работает горячая линия в преддверии Дня защиты прав потребителей.



- Браво мастеру! Сегодня известный орловский фотограф отмечает юбилей - выставкой.



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