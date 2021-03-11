В Орле Росгвардия проверит частные охранные предприятия

|
|
|Главная » Новости
15:50, 11 марта 2021 года
В Орле Росгвардия проверит частные охранные предприятияКонтроль за деятельностью частных охранных организаций входит в полномочия росгвардейцев.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, в 2021 году ведомством запланировано проведение 44 плановых проверок частных охранных организаций и 3 частных детективов. В охранных организациях проверят выполнение лицензионных требований, наличие организации хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и спецсредств. Что касается частных охранников, то здесь предметом внимания станет профпригодность должностных лиц к действиям с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Как сообщил замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области майор Сергей Кутепкин, в 2020 году не прошли периодическую проверку 27 должностных лиц. Уровень их профессиональной подготовки оказался недостаточным для дальнейшей работы в ЧОП.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области
Орловское Информбюро