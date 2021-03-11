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16:05, 11 марта 2021 года В Орловской области до конца года к высокоскоростному Интернету планируют подключить почти 300 социально-значимых объектов В 2021 году завершается трехлетний контракт, заключенный в рамках проекта «Цифровая экономика».





Как сообщил замгубернатора Вадим Тарасов, до конца года планируется обеспечить доступом к сети Интернет 287 сельских школ, органов местного самоуправления, медицинских и других учреждений. За январь-февраль 2021 года подключен 51 объект в 18-ти муниципальных образованиях.



Всего по трехлетнему контракту должны быть обеспечены скоростным Интернетом 688 социально-значимых объектов. Вадим Тарасов также отметил, что с Минкомсвязи ведутся переговоры о включении в список сельских библиотек. Окончательное решение будет принято до конца текущего месяца, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



