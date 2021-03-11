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16:27, 11 марта 2021 года

Отсутствие масок у орловцев в общественном транспорте принесло в казну более 1,1 млн рублей

Такова общая сумма штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте в Орловской области.


Как сообщил и.о. руководителя регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Алексей Субботин, за прошедшие две недели состоялся ряд судебных заседаний, по результатам которых вынесено два штрафа на сумму 60 тыс. рублей. 7 предупреждений получили водители и перевозчики. Общая сумма нарушений составила 341.

Всего сотрудниками департамента за несоблюдение «масочного режима» в общественном транспорте составлено 178 протоколов, по которым вынесено 25 штрафов на общую сумму 1 млн 162 тыс. рублей и 45 предупреждений водителям и перевозчикам. Органами местного самоуправления всего проведено более 600 контрольных мероприятий.

Губернатор Андрей Клычков потребовал усилить контроль, сообщает информационный портал Орловской области.


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