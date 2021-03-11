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16:28, 11 марта 2021 года Орловские предприятия за нарушение эпидрежима заплатили 580 тыс. рублей В регионе продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм продолжается и на предприятиях промышленности, объектах розничной торговли и предприятиях общественного питания.





За прошедшую неделю составлено 12 протоколов, направлено 38 извещений о необходимости явки для составления протокола.



Всего с апреля 2020 года по 11 марта 2021 года было рассмотрено 849 материалов, составлено 594 протокола, 4 − в отношении юридических лиц, 26 − в отношении индивидуальных предпринимателей, 7 − в отношении должностных лиц и 557 − в отношении физических лиц. Направлено 861 извещение о необходимости явки для составления протоколов. Судами за этот период вынесено 258 постановлений о назначении административного наказания за нарушение «масочного режима» на предприятиях: из них 197 − в виде предупреждения и 61 − в виде административного штрафа. Общая сумма штрафов составила 580 тыс. рублей.



Губернатор Андрей Клычков потребовал усилить контроль за соблюдением эпидтребований, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



