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Главная » Новости

16:28, 11 марта 2021 года

Орловские предприятия за нарушение эпидрежима заплатили 580 тыс. рублей

В регионе продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм продолжается и на предприятиях промышленности, объектах розничной торговли и предприятиях общественного питания.


За прошедшую неделю составлено 12 протоколов, направлено 38 извещений о необходимости явки для составления протокола.

Всего с апреля 2020 года по 11 марта 2021 года было рассмотрено 849 материалов, составлено 594 протокола, 4 − в отношении юридических лиц, 26 − в отношении индивидуальных предпринимателей, 7 − в отношении должностных лиц и 557 − в отношении физических лиц. Направлено 861 извещение о необходимости явки для составления протоколов. Судами за этот период вынесено 258 постановлений о назначении административного наказания за нарушение «масочного режима» на предприятиях: из них 197 − в виде предупреждения и 61 − в виде административного штрафа. Общая сумма штрафов составила 580 тыс. рублей.

Губернатор Андрей Клычков потребовал усилить контроль за соблюдением эпидтребований, сообщает информационный портал Орловской области.


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