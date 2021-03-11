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17:04, 11 марта 2021 года В Орловскую область поступит новая дорожная техника Технику закупят для ГУП ОО «Дорожная служба».





Как сообщает информационный портал Орловской области, в рамках подготовки к предстоящему сезону планируется закупка трех термос-бункеров и 20 автомобилей для дорожных работ. На эти цели из Дорожного фонда Орловской области выделяется 50 млн рублей.



Современный термос-бункер для приготовления литого асфальта позволяет увеличить темпы производства работ до 4 раз по сравнению с классическим рециклером.



Поставку техники планируется осуществить во втором квартале 2021 года.





Орловское Информбюро



