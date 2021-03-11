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17:06, 11 марта 2021 года

Депутаты обещали решить проблемы жителей Заводского района Орла

В приемную партии «Единая России» обратилась жительница улицы МОПРа.


В приемную партии «Единая Россия» люди идут, как правило, с проблемами социального характера: некачественные услуги ЖКХ, ремонт дорог, вопросы здравоохранения. Многие вопросы решаются сразу на месте, в некоторых приходится детально разбираться.

С проблемой, которая требует большого внимания, на прием к председателю Орловского облсовета Леониду Музалевскому пришла Ольга Карпова. Она является представителем жителей улицы МОПРа. Проблем озвучила целый список. Одна из них касается сквера, который раньше был местом отдыха, а теперь пришел в упадок: фонтан забит, лавки вырваны. Через этот сквер людям приходится добираться до своих домов - по тропинке. Дальше - не столько тротуар, сколько его имитация.

Ольга Карпова, жительница г. Орла: «Он, наверное, сантиметров 50, и его кладут раз в 10 лет, потому что мы, естественно, просим и жалуемся. Этот тротуар единственный, где ходят дети с родителями в творческий центр и жители улицы. В непогоду приходится ходить по проезжей части».

А дорога для автотранспорта здесь - тоже особая тема. Вроде и центр Заводского района, а грунтовая. Сейчас дорогу подлатал мороз, но что будет во время оттепели, представить несложно. Жители просят привести в порядок около двухсот метров дорожного полотна. Средства обещают найти. Только на ремонт дороги, по предварительной оценке, потребуется около семи с половиной миллионов рублей. И то если без обустройства тротуара.

А еще жалуются местные жители на то, что газоны превратили в парковку. Но у родителей, которые привозят детей на занятия в центр творчества, нет другого выхода. Обустроенной стоянки здесь нет. В этом году ситуация может измениться. Теоретически парковочная зона появится прямо напротив учреждения.

Областные депутаты граждан с их проблемами принимают ежедневно. Более 30% вопросов решаются сразу на месте. Всего за 12 лет через приемную партии «Единая Россия» прошли 30 тысяч орловцев.


Анна Вайсергисер
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