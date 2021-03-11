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17:36, 11 марта 2021 года Более 800 орловских аграриев прошли вакцинацию от COVID-19 345 человек завершили вакцинацию.





Как сообщил руководитель регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов, по состоянию на 10 марта в организациях агропромышленного комплекса провакцинировано 828 сотрудников, из них 345 человек завершили вакцинацию. В настоящее время на сельхозпредприятиях продолжается разъяснительная работа по поводу вакцинации, а также по соблюдению необходимых санитарно-эпидемиологических мер, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



