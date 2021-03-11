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17:40, 11 марта 2021 года Еще две ПЦР-лаборатории открылись в Орле Об этом сегодня на заседании регштаба сообщил глава департамента здравоохранения Иван Залогин.





По словам Залогина, еще две ПЦР-лаборатории начали функционировать в областном центре. Они открылись на базе городской больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко и областной клинической больницы. В ближайшее время подобная лаборатория начнет работать в Ливенской ЦРБ. В настоящее время тестирование на COVID-19 можно пройти в 14 медучреждениях региона, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



