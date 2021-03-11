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18:00, 11 марта 2021 года

В Орловской области сокращается количество ковидных коек

Об этом сегодня на заседании регштаба сообщил глава департамента здравоохранения Иван Залогин.


Иван Залогин рассказал о сокращении коечного фонда, развернутого в медицинских учреждениях для COVID-пациентов. За последнее время перепрофилировано еще 485 коек. Сегодня коечный фонд насчитывает 1381 койку, 1047 из которых занято. Таким образом, 24% коечного фонда остается свободным. При этом руководитель департамента здравоохранения области подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации вся инфраструктура для работы с коронавирусными пациентами начнет функционировать в кратчайшие сроки.


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