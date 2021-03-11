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18:10, 11 марта 2021 года Сегодня знаменитый орловский фотограф Леонид Тучнин отмечает 75-летие Его называют фотолетописцем родного края. Мастер репортажных и жанровых съемок, Тучнин - тот самый человек, вокруг которого вращается все фотографическое сообщество региона. В Орловском краеведческом музее открылась выставка работ юбиляра.





Леонид Тучнин - иллюстратор сотни книг, автор десятков фотографических проектов и выставок в Америке, Франции и Германии. Его работы хранятся в архиве ТАСС и частных коллекциях в России и за рубежом. Благодаря Тучнину, жизнь нашей области на протяжении многих лет сохранена для истории.



Персональная выставка (6+), открывшаяся в Орловском краеведческом музее, приурочена к 75-летнему юбилею Леонида Михайловича, а впервые он взял в руки фотоаппарат 63 года назад. Леонид Тучнин, Заслуженный работник культуры России, фотограф: «Старший брат приехал из армии и подарил фотоаппарат «Любитель». Тогда ничего не было - ни ванночек, ничего, но был куплен проявитель, и все это в тарелках разводилось». Мастер с усмешкой вспоминает те времена. Тогда он еще не мог знать, что фотография станет делом всей его жизни. Тучнин работал в газете и на телевидении, и камера стала его постоянной спутницей. На посту председателя фотоклуба «Орел» он немало сделал для развития фотодела в области. Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Уникальный человек, у которого все получается легко, но за этой легкостью, когда детально разбираешься, стоит огромнейший труд. Это не удача, это многочасовая работа, которая представлена на этих фотографиях». На выставке представлены работы мастера периода от 90-хх годов прошлого века до наших дней. Половина из них уже история. Поздравить фотографа-документалиста пришли многочисленные гости, среди которых были и представители областной и городской администрации. Благодарность от губернатора передала юбиляру первый заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем. Леонида Тучнина можно назвать целой эпохой в орловской фотографии - с 60-хх годов прошлого века и до наших дней. Сегодня он президент Орловского фотографического общества и признанный мэтр. Татьяна Озёрина, председатель Орловского регионального отделения Союза фотохудожников России: «Есть такое понятие – «градообразующее предприятие», а у нас градообразующая личность - Леонид Тучнин, и вся фотографическая жизнь города вертится вокруг него». С 1998 года Тучнин работает в Орловском краеведческом музее, и благодаря ему здесь собрали одну из лучших фотоколлекций в Центральном регионе.





Эва Стасюлевич



