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21:20, 11 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- С начала года - больше миллиона рублей штрафов за нарушения эпидрежима. Маски - остаются, и нужен новый обсерватор. Об этом сегодня говорили на региональном оперштабе.

- Путь до дома - с риском для здоровья. И это не единственная проблема. Вместе с депутатами на встрече с жителями побывала и наша съемочная группа.

- Сегодня знаменитый орловский фотограф Леонид Тучнин отметил юбилей.

- Дороги - в центре внимания региональных властей. Задача - устранить дефекты. - Орловские врачи делятся рецептами блинов: в поликлинике №1 отметили Масленицу.

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