Орловскую область проверят на готовность к пожароопасному сезону

|
|Главная » Новости
6:30, 12 марта 2021 года
Орловскую область проверят на готовность к пожароопасному сезонуПроверка пройдет с 15 по 18 марта.
С 15 по 18 марта специалисты Департамента лесного хозяйства по ЦФО проведут внеплановую выездную проверку Управления лесами Орловской области и подведомственных ему учреждений.
Проверяющие выяснят, как в нашем регионе соблюдаются требования по охране лесов от пожаров, насколько укомплектованы силы и средства пожаротушения, а также – какие мероприятия проводятся для предотвращения ЧС.
Результатом проверки станет решение комиссии о степени готовности региона в целом к пожароопасному сезону этого года, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро