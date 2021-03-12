Орловскую область проверят на готовность к пожароопасному сезону

Проверка пройдет с 15 по 18 марта.

Проверяющие выяснят, как в нашем регионе соблюдаются требования по охране лесов от пожаров, насколько укомплектованы силы и средства пожаротушения, а также – какие мероприятия проводятся для предотвращения ЧС.

Результатом проверки станет решение комиссии о степени готовности региона в целом к пожароопасному сезону этого года, сообщает информационный портал Орловской области.