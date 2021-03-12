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7:05, 12 марта 2021 года

Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей

Указ подписан президентом страны 10 марта 2021 года.


В соответствии с Указом с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Размер ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет включительно может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
 
Если сейчас всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, ежемесячная выплата перечисляется в одинаковом (базовом) размере – 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно, включая оценку доходов семьи и имущественную обеспеченность граждан.
 
Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100%.
 
Правительству Российской Федерации и субъектам Российской Федерации в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты, а также условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать органы социальной защиты из государственных информационных систем и у гражданина для назначения выплаты.
 
При этом будет сохранен простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде через портал госуслуг, либо в органы соцзащиты или в МФЦ.
 
В Орловской области ежемесячную денежную выплату на ребенка от 3 до 7 лет включительно с момента введения данного вида мощи получили более 19 000 семей. На эти цели израсходовано более 1.5 млрд. рублей, сообщает департамент соцзащиты Орловской области.



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