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8:10, 12 марта 2021 года Летом ограничат движение большегрузов по дорогам Орловской области Ограничения введут при высоких значениях дневной температуры воздуха с 14 июня по 13 августа.





При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 С будет введено временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области утвержден постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501. При этом движение для большегрузов будет разрешено в ночное время с 22:00 до 10:00, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



