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9:14, 12 марта 2021 года

В Орловской области утверждена средняя стоимость летнего отдыха детей

Максимальный срок смены – 21 день.


Путевка на 21 день в санаторий эти летом обойдется семейному бюджету чуть больше, чем в 25 тысяч рублей.

Дешевле отправить ребенка в оздоровительный лагерь. Смены предлагаются от 21-го до 7-ми дней. В деньгах - это от 21 тысячи рублей и до 7 тысяч, соответственно.

10 дней в загородном оздоровительном лагере зимой, весной или осенью обойдутся в 11 563 рубля, 7 дней8 094 рубля.


Надежда Невматулина
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