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9:14, 12 марта 2021 года В Орловской области утверждена средняя стоимость летнего отдыха детей Максимальный срок смены – 21 день.





Путевка на 21 день в санаторий эти летом обойдется семейному бюджету чуть больше, чем в 25 тысяч рублей.



Дешевле отправить ребенка в оздоровительный лагерь. Смены предлагаются от 21-го до 7-ми дней. В деньгах - это от 21 тысячи рублей и до 7 тысяч, соответственно.



10 дней в загородном оздоровительном лагере зимой, весной или осенью обойдутся в 11 563 рубля, 7 дней – 8 094 рубля.





Надежда Невматулина



