В Орловской области утверждена средняя стоимость летнего отдыха детей

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9:14, 12 марта 2021 года
В Орловской области утверждена средняя стоимость летнего отдыха детейМаксимальный срок смены – 21 день.
Путевка на 21 день в санаторий эти летом обойдется семейному бюджету чуть больше, чем в 25 тысяч рублей.
Дешевле отправить ребенка в оздоровительный лагерь. Смены предлагаются от 21-го до 7-ми дней. В деньгах - это от 21 тысячи рублей и до 7 тысяч, соответственно.
10 дней в загородном оздоровительном лагере зимой, весной или осенью обойдутся в 11 563 рубля, 7 дней – 8 094 рубля.
Надежда Невматулина